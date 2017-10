Depois de ser detido com pistola da PM, suspeito admite que intenção era cometer assaltos

A Força Tática de Itaquaquecetuba prendeu um suspeito sob a suspeita de porte ilegal de arma de fogo. Ele estava com uma pistola calibre .40 de uso exclusivo da Polícia Militar (PM). Ele foi detido em um ponto de ônibus entre as estradas Pinheirinho e Campo Limpo, na região do Jardim Napoli I. Além dele, outro homem foi encaminhado à Delegacia, mas liberado. De acordo com a Polícia, o suspeito afirmou que iria cometer assaltos na região.

Segundo a Polícia, o caso aconteceu na terça-feira à noite (17). Em um patrulhamento de rotina, os policiais desconfiaram de duas pessoas sentadas em um ponto de ônibus. A região na qual eles estavam é uma ligação de importantes vias da cidade.

De acordo com a PM, a pistola foi encontrada com o primeiro abordado. A arma estava carregada, mas a numeração havia sido raspada. Os policiais encontraram a identificação do carregador. Estes dados poderão ajudar a descobrir se a pistola é de algum crime violento contra policiais militares da região ou Estado. Com o segundo homem, a polícia não localizou nenhum produto ilícito.

Quando questionados, os suspeitos afirmaram que o intuito era cometer assaltos, principalmente se fosse motocicletas. Além disso, o homem que estava com a arma disse que a comprou em uma ‘feira do rolo’ pela quantia de R$ 2,5 mil.

Ainda segundo a PM, os dois homens foram encaminhados à Delegacia. Porém, apenas um ficou detido. Este suspeito que ficou preso têm passagens na Justiça por porte ilegal de arma de fogo e roubo.

O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.