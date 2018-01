Depois de tentativa de assalto a carro forte, bandidos fogem roubando carros em Suzano

Depois de carros incendiados e confrontos, a quadrilha que participou da tentativa de roubo ao carro forte, na segunda-feira (22), na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, fez uma série de assaltos a veículos de passeio em Suzano. A hipótese levantada pela polícia é a de que esta prática tenha sido planejada para evitar cercos policiais formados na região.

A cidade suzanense foi palco do último confronto entre bandidos e polícia. Antes da troca de tiros, na Rua Quatorze, no Jardim Chácara Mea, os bandidos chegaram a roubar dois carros. O DS apurou que policiais militares do 32º e 35º Batalhão fizeram cerco nesta região. E encontraram um dos carros usado na tentativa de assalto: Jeep Cherokee.

Ao todo, três bandidos desceram do carro de luxo e atiraram usando fuzis contra as viaturas. Pelo menos, oito disparos atingiram o pneu e o motor do veículo policial. Em seguida, a quadrilha fugiu e o destino é desconhecido.

Sequestrado e explosivos

Já em Mogi, a polícia localizou três carros que foram abandonados pela quadrilha. Segundo a polícia, os veículos seriam usados para funções diferentes na tentativa de roubo. A PM disse que o Land Rover era o utilitário que uma arma de grosso calibre tinha sido instalada, inclusive havia perfurações no vidro para apoiá-la. Em um Fiat Strada, os policiais localizaram uma carga de explosivos. O último carro um Lancer GT, havia uma pessoa presa no porta-malas. Ela foi resgatada, mas não teve nenhum ferimento.

O caso segue sob investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Capital.