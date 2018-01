Desaparecidas há dois dias, primas de 12 e 14 anos são encontradas no Brás

As estudantes Eduarda da Silva Nesi e Maria Claudia Ramos da Silva, de 14 e 12 anos, respectivamente, foram encontradas nesta terça-feira (23). As jovens estavam desaparecidas há dois dias, quando saíram para irem a um mercado, localizado no Miguel Badra, em Suzano. A informação sobre o encontro foi confirmada pelo pai de uma das jovens, Leandro Nesi. Segundo ele, as garotas foram localizadas no Brás, na Capital. Elas deverão passar por exames no hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

"Graças a Deus, por coincidência, uma conhecida da nossa família encontrou-as no Brás. Foi ela quem trouxe elas para Itaquá. Agora, estamos no hospital. Elas estão bem nervosas, mas depois iremos ver o que ocorreu", adiantou.

Nesi, porém, não disse por qual tipo de atendimento médico as garotas irão passar. Entretando, ele agradeceu a mobilização feita para encontrá-las. A Polícia Civil ainda segue investigando o motivo das primas terem sumido por mais de 48 horas.

Entenda o caso

Mais de 48 horas sem nenhuma notícia. Este foi o período que a família das primas Eduarda e Maria Claudia ficaram sem informações delas. Elas sumiram neste domingo (21), quando saíram para comprar pó de café num mercado, localizado no Miguel Badra, em Suzano.