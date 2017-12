Desaparecido há 11 dias, família procura eletricista suzanense

O eletricista Sidnei dos Santos, de 49 anos, está desaparecido há 11 dias. A última vez em que foi visto, o homem saía da Santa Casa de Suzano após sofrer crises fortes de convulsão. A família faz buscas todos os dias pela cidade e pede a população ajuda para encontrá-lo.

Morador há mais de 45 anos da Rua Papa João XXIII, localizada na Vila Amorim, o eletricista sumiu no dia 18 deste mês. Na ocasião, ele teve convulsões em casa e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa. Durante o trajeto, segundo os parentes, ele teria sofrido uma convulsão mais forte, o que pode ter o deixado inconsciente até hoje. Isso porque poucas horas depois de ter dado entrada no hospital, ele fugiu do local sem ter alta dos médicos. O filho Sidnei Felipe, que estava na recepção do local, tentou o segurar, mas não conseguiu.

De acordo com o irmão Robson dos Santos, Sidnei é usuário de drogas há mais de 20 anos, mas que sempre foi um homem trabalhador e de estar presente diariamente com a família. No dia em que desapareceu ele estava com uma bermuda branca com manchas pretas (adesivo), camisa branca e chinelo. A família acredita que ele pode estar com outra roupa, tendo a suspeita que ele possa ter encontrado outros usuários de drogas e ter trocado de vestimenta.

O irmão disse que os dias têm sido horríveis desde o desaparecimento do eletricista. “Já são mais de 10 dias. Um sentimento muito ruim. Nossa mãe está passando muito mal, ontem mesmo ela teve uma crise porque acha que ele está morto. Estamos tentando lidar com isso desde já. Por mais que ele faça as coisas que erradas, não tem como tratar diferente. É um irmão, um filho da família, que nunca tivemos problema”, lamentou.