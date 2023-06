Homem é assassinado a tiros dentro de casa no Jardim Colorado, em Suzano

Um homem de 53 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (7) dentro de casa na Rua Germano Fiamini, na região do Jardim Colorado, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Marcelo Marques Ramos foi encontrado morto por volta das 11h15 com ferimentos na região da cabeça dentro da residência. Tudo aconteceu em plena luz do dia e possibilitou que outras pessoas que estavam na rua vissem as características do assassino, que fugiu do local logo após o crime.

O DS apurou que o crime teria sido precedido por uma discussão entre autor e vítima. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e o óbito da vítima foi confirmado ainda no local do crime.

De acordo com os relatos, o autor do crime fugiu levando um facão. A análise inicial do corpo apontou ferimentos provocados por “objeto perfuro-contundente”, possivelmente do facão que teria sido usado no crime e que foi relatado pelas testemunhas. Apesar disso, ao verificar o corpo, a perícia constatou que a vítima foi assassinada a tiros.

O local foi isolado e o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes foi acionado para dar início às investigações que visam identificar e localizar o autor do crime. O corpo foi recolhido por volta das 15h30. Nem a arma nem o facão foram localizados.

O assassino segue foragido e o caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.