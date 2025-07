Desentendimento entre presos termina em tentativa de homicídio e agressão a um policial

Um desentendimento entre dois presos que estavam sendo escoltados para audiência de custódia terminou em uma tentativa de homicídio e agressão a um policial civil, neste domingo (06), em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), policiais civis realizaram a escolta de dois presos à cadeia da polícia civil para audiência de custódia quando, na Avenida Brasil, ouviram um dos presos gritando por socorro. Ao olharem pelas câmeras viram que ele estava sendo enforcado pelo outro preso.

Os agentes pararam a viatura para separarem os dois e, ao desalgemar os presos, o detento que estava enforcando tentou fugir do local, deu um “mata-leão” no policial e tentou puxar sua arma.

Ainda segundo o BO, foi possível a contenção imediata, mas ele continuou resistindo. Uma viatura da polícia militar passou pelo local, parou e auxiliou os agentes a conterem o preso.

Em declaração, o preso que foi vítima do enforcamento, relatou que o outro preso perguntou se ele estava armado e tentou enforcá-lo.

Por sua vez, o suspeito declarou que ficou com medo do outro preso, pois tinha apanhado na delegacia e que apenas encostou nele e pediu desculpas. Declarou ainda que já se envolveu com tráfico, pois está com um problema com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e eles querem matá-lo.

Disse que tem seis filhos e não pode morrer, que quando pararam na avenida, os policiais que estão no tribunal de crime, puxaram o preso para trocar de algema, momento que tentou fugir por conta do tribunal de crime.

Ainda segundo o BO, o suspeito aparentava estar ou ter problemas psicológicos, não apresentando alegações coesas e coerentes. Ele foi preso em flagrante, no último sábado (05), por sequestro, cárcere privado, lesão corporal, resistência e ameaça.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos como flagrante para tentativa de homicídio com emprego de asfixia, crime de resistência e evasão mediante violência.