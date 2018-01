Desentendimento no trânsito termina com morte de motociclista em Viaduto de Poá

A Polícia Civil busca identificar o motorista que provocou o acidente que terminou com a morte do motociclista José Wellington Clementino da Silva, de 49 anos. Ambos teriam se envolvido num desentendimento, no Viaduto Tancredo Neves, no Centro de Poá. Segundo o chefe dos investigadores da delegacia da cidade, Janildo de Melo, o carro está registrado no nome de uma empresa que encerrou as atividades há três anos.

O acidente ocorreu na última quarta-feira (10), na Rua Prefeito Francisco Rodrigues Filho, na região central da cidade. Filmagens de câmeras de segurança flagram o início do desentendimento, que teria ocorrido por causa de uma manobra irregular.

As imagens foram divulgadas pela polícia. Nelas, é possível observar o momento que o motociclista não consegue ultrapassar um Fiat Strada. E, por isto, tenta quebrar o retrovisor do veículo, que não teria permitido tal manobra. Houve, ainda, uma segunda tentativa de danificar o carro, mas o motorista conseguiu esquivar.

O último flagra das câmeras é o do momento que motorista do veículo acelera para ir atrás do motociclista. Os acontecimentos posteriores não foram filmados. “Apesar de não ter ângulo, algumas testemunhas viram o carro fazendo uma manobra que teria fechado o motoqueiro. A vítima perdeu o controle e bateu de frente com um poste”, disse Janildo.

Em seguida, o motorista do carro fugiu. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Quanto à investigação, a polícia espera a colaboração da população para dar informações sobre o paradeiro do motorista do carro. O caso segue sob investigação.