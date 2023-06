Desentendimento termina com homem morto em calçada em Suzano

Um homem de 25 anos foi encontrado morto após um desentendimento com outra pessoa na noite deste domingo (25) na Rua Sem Nome Um, no bairro Miguel Badra, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima é Felipe Correa Salustiano. O que se sabe, com base na perícia realizada ainda no local do crime, é que Salustiano sofreu um ferimento com algum instrumento - ainda não identificado pela Polícia - na região superior do tórax.

No local do crime, assim como na própria vítima, havia muito sangue. Conforme aponta o Boletim de Ocorrência, o homem foi encontrado com as regiões da cabeça e do pescoço bastante ensanguentadas.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h30 para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informado inicialmente aos militares, a ocorrência se tratava de um “indivíduo alterado e portando uma faca” no local.

Ao chegarem, os policiais viram o corpo da vítima coberto com um lençol e uma aglomeração de pessoas. Segundo o documento, um parente do homem confirmou que o corpo era de Salustiano.

A Polícia não identificou nenhuma testemunha nem encontrou câmeras de monitoramento que possam ajudar a localizar o responsável pelo crime. No entanto, ainda no local, os policiais foram informados por populares que um desentendimento entre vítima e um desconhecido ocorreu antes do crime.

Apesar dos depoimentos, não foi encontrada nenhuma faca e também não houve relatos de tiros. O caso foi registrado como homicídio e é investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.