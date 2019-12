Detento foge do CDP de Suzano, rouba carro e é preso por causa de trânsito

Um detento fugiu do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano durante a manhã desta sexta-feira, 6. Segundo as primeiras informações, ao deixar a unidade prisional, o homem roubou um carro e tentou escapar. A fuga só não deu certo por causa do trânsito, já que o município registra tráfego lento em várias regiões, como na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). O DS enviou e aguarda posição da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

A reportagem apurou que, depois de fugir, o detento simulou estar armado para roubar um Fiat Palio. Ele tentou escapar pela SP-66, mas o trânsito não permitiu que continuasse. Policiais foram avisados sobre a fuga e iniciaram a caça ao criminoso.

Fontes ligadas ao caso contaram ao DS que o detento abandonou o carro e correu até uma passarela, no bairro Maria de Maggi, com acesso à Avenida Brasil, próximo ao Parque Max Feffer. Ele, porém, foi alcançado e capturado.

As circunstâncias da fuga ainda não foram divulgadas. A reportagem quesitonou a pasta estadual e aguarda posicionamento. O caso está em andamento e será registrado no 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

O texto pode sofrer alterações conforme a divulgação de mais detalhes.