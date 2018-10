Dia de caos na Mogi-Bertioga com pistas interditadas e acidente com 4 feridos

Um acidente entre dois carros na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, bloqueou totalmente a via por mais de uma hora e deixou quatro vítimas na tarde deste sábado (13). A ocorrência foi na altura do quilômetro 74 e o trânsito liberado por volta das 16h40. De acordo com o Centro de Operação Integrada (COI) os veículos colidiram de frente. A gravidade das vítimas não foi informada.

Apesar do acidente à tarde, a via registrou fluidez no trânsito na manhã deste sábado (13). A maior parte do tráfego na via ainda era de motoristas em sentido ao litoral. Porém, durante todo o domingo, a expectativa é de movimentação no sentido inverso, para Mogi das Cruzes.

A Mogi-Bertioga integra a Operação Nossa Senhora Aparecida 2018, sob o controle do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

As atividades operacionais foram intensificadas, com monitoramento e fiscalização, assim como a prevenção de acidentes, sobretudo de causas naturais.

DESLIZAMENTO

Na madrugada de sexta-feira, dia 12, uma pedra deslizou na Mogi-Bertioga, no sentido Mogi das Cruzes, no trecho de serra.

Embora uma das pistas tenha ficado interditada, ninguém ficou ferido. A pedra foi retirada ainda na manhã de feriado e neste sábado (13) o DER liberou totalmente as faixas. Vale ressaltar atenção redobrada, já que o trecho sofreu quedas de barreiras no primeiro semestre do ano.

RETORNO

A movimentação no sentido retorno a Mogi é esperada para todo o dia de hoje. O fluxo de veículos na via deve ser alto a partir das 9 horas.