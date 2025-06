Dise de Mogi impede envio de 500 kg de cocaína ao exterior e prende dupla no litoral de SP

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes interceptaram uma carga com mais de 500 quilos de cocaína no bairro Pontal da Cruz, em São Sebastião, no litoral norte paulista.

O flagrante aconteceu na noite de sábado (14) quando o veículo estacionou em frente a um estabelecimento comercial. Os investigadores fizeram a abordagem e localizaram na carga 486 tijolos de cocaína escondidos sob vários sacos contendo ração animal e serragem. A droga pesou 520 quilos.

Os policiais monitoravam a rota do transporte de entorpecentes desde abril. As investigações apontaram que a região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, estaria sendo usada como ponto de abastecimento dos entorpecentes que chegavam da capital paulista e iriam para as regiões portuárias de Santos e São Sebastião.

Devido à localização geográfica da região, os acessos são facilitados por conta de diversas estradas que ligam o planalto ao litoral paulista.

O motorista e o ajudante, de 78 e 28 anos, que transportavam a droga, conversavam, momentos antes do flagrante, com mais três suspeitos que estavam no local. Eles são investigados pela participação no crime. Foram apreendidos R$ 1,7 mil em espécie e sete aparelhos celulares que ajudarão na continuidade das apurações.

Com a apreensão, é estimado um prejuízo de cerca de R$ 10,4 milhões ao crime organizado. No início do mês, a polícia já havia encontrado um galpão com 100 quilos de cocaína que era usado para abastecimento de drogas na Baixada Santista. Veja mais aqui.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e localização e apreensão de veículo na 2ª Delegacia de Entorpecentes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), do Departamento Estadual de Polícia Judiciária do Interior 1.