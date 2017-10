Dise prende cinco homens por suspeita de tráfico de drogas no Miguel Badra e Boa Vista

A Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes prendeu cinco pessoas, com idades entre 25 e 37 anos, por suspeita de embalar, comercializar e distribuir entorpecentes na região do Miguel Badra e Boa Vista, em Suzano. As ações resultaram na apreensão de mais de mil porções de cocaína, além de crack, maconha, dinheiro e anotações com a contabilidade do narcotráfico.

O número de detidos é resultado de duas ações distintas decorrentes a uma investigação contra o comércio de drogas na região. A primeira ocorreu na tarde de quarta-feira (25). De acordo com a especializada, o primeiro caso foi na Rua Nair Nascimento de Oliveira, no Miguel Badra. Policiais civis foram ao local para verificar uma denúncia sobre a venda de entorpecentes, que era realizada próxima a uma igreja evangélica.

Em menos de dez minutos, os investigadores confirmaram o responsável por vender as drogas. Na ocasião da abordagem, o suspeito vendia entorpecente a um usuário de drogas. No total, foram apreendidos 45 pinos contendo cocaína e R$ 22. Segundo a Polícia, o homem confirmou a responsabilidade em vender o produto ilegal, mas negou em dizer quem seria o responsável por abastecer o ponto de venda.

Segundo caso

A segunda ocorrência aconteceu às 19h20, na Rua Benedito Salomão da Anunciação, no Boa Vista. Os policiais da especializada foram ao local, tendo em vista que denúncias sobre a venda de drogas. No local, um suspeito foi encontrado segurando uma sacola. Ele percebeu a presença da polícia e tentou fugir, inclusive entrando em um barraco de madeira.

Os investigadores o seguiram e conseguiram detê-lo. Na ocasião, foram localizados 230 pinos contendo cocaína e 30 frascos de lança perfume. Segundo a Polícia, o imóvel que o suspeito tentou entrar tratava-se de um local utilizado para armazenar e embalar drogas. Além disso, a polícia disse que no barraco foram encontrados três pessoas.

Ao todo, a polícia apreendeu 800 pinos contendo cocaína, 95 pedras de crack, 50 frascos de lança perfume e um saco com maconha, além de telefones celulares, munição de calibre 380 e anotações da contabilidade do narcotráfico.

Ainda segundo a Polícia, os suspeitos foram questionados sobre o dono do material. Entretanto, eles não quiseram dar mais informações.