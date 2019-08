Dois adolescentes são apreendidos após furtar cantinas de escolas estaduais

Dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos sob suspeita de furtar a cantina de duas escolas estaduais nesta quarta-feira, 14, em Poá. De acordo com a Polícia Militar, as invasões ocorreram no Jardim Obelisco e Vila Santa Maria.

Os policiais encontraram o grupo na Rua Dom Pedro II, na Vila Varela. Na ocasião, os jovens carregavam uma caixa grande e sacola plástica, com farta quantidade de guloseimas, como salgadinhos, doces etc.

Segundo a PM, os jovens viram a viatura e fugiram correndo. Um deles, inclusive, escapou ao entrar numa região de mata. Outros dois, porém, foram abordados e apreendidos.

A respeito dos crimes, os jovens confessaram o crime. Contudo, eles não revelaram para qual finalidade os produtos seriam utilizados. Um dos jovens detidos é aluno de uma das escolas invadidas. A PM contou que um dos crimes foi filmado por câmeras de segurança.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba.