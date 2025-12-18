Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Dois adolescentes são apreendidos e um homem preso por furto em Suzano

Itens avaliados em cerca de R$ 50 mil foram recuperados

18 dezembro 2025 - 13h11Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Itens foram devolvidosItens foram devolvidos - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos na manhã desta terça-feira (17), acusados de furtar uma residência no Jardim Márcia, em Suzano. A ação resultou na recuperação de diversos itens avaliados em cerca de R$ 50 mil, além da apreensão de uma réplica de arma de fogo e do veículo utilizado no crime.

Segundo a polícia militar, agentes foram acionados por volta das 6h30 para atender a ocorrência de furto em um imóvel localizado na Rua Antônio Benedito Ávila. Os proprietários da residência estão em férias nos Estados Unidos.

Com acesso às imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram a passagem de um veículo em frente ao imóvel durante a madrugada. Em contato com a vítima, por chamada de vídeo, os agentes obtiveram os dados de rastreamento de um dos celulares furtados, que apontavam para um endereço na Rua Sete de Setembro, a cerca de um quilômetro do local do crime.

Durante o cerco policial, as equipes localizaram o veículo flagrado nas imagens. Durante a abordagem, um adolescente de 16 anos tentou fugir ao avistar os policiais, correndo para um barraco e dispensando o aparelho celular que estava sendo rastreado. No interior do imóvel, os agentes encontraram outro adolescente, de 17 anos, que já possuía antecedentes por roubo e receptação.

No local, estavam espalhados diversos objetos furtados da residência, todos reconhecidos pela vítima por meio de chamada de vídeo. Além dos itens, foi apreendido uma réplica de arma de fogo.

Enquanto a ocorrência era apresentada, o proprietário do veículo compareceu ao local alegando que o carro havia sido roubado anteriormente. No entanto, diante das contradições, ele acabou confessando a participação no crime. O homem permaneceu preso por furto qualificado e corrupção de menores

Os adolescentes foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude, ode estão à disposição da Justiça por furto qualificado. Os objetos recuperados foram devolvidos a um familiar da vítima, e o veículo utilizado no crime foi apreendido para perícia.

