Dois bandidos são presos após assalto a carro dos Correios

Dois bandidos, de 19 e 24 anos, foram presos após participar de um assalto ao carro dos Correios, no Jardim Aracaré, em Itaquaquecetuba, durante a manhã desta quarta-feira (24). Outros dois criminosos fugiram do cerco da Polícia Militar, após pular a linha férrea.

Depois do assalto, a polícia fez cerco no bairro. Viaturas da PM foram para vias, aonde suspeitava-se que o grupo poderia passar. Quando chegaram a Rua Magé, os policiais flagraram os ladrões. Dois fugiram pela linha do trem, enquanto isto, outros dois invadiram a casa de uma idosa.

O local foi cercado e os bandidos se entregaram, após alguns minutos. Com um deles, foi encontrado um revólver falso. Ainda segundo a polícia, a vítima reconheceu os homens presos como sendo co-autores do assalto.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia localizado o restante do bando.