Dois corpos são encontrados pela polícia na Estrada das Varinhas em Mogi

Os corpos de duas pessoas foram encontrados na Estrada das Varinhas, região do bairro Quatinga, em Mogi das Cruzes, durante a madrugada desta quinta-feira, 9. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) investiga se as vítimas são de dois desaparecidos.

Moradores da região encontraram as vítimas, em uma área de mata, no bairro. A Polícia Militar, Polícia Civil e socorristas foram avisados e retiraram os corpos do local.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi. Laudo deve apontar se ambos são de um homem e uma mulher. Também será analisado se as vítimas tem marcas de violência, uma vez que devido ao estado de decomposição dos corpos não foi possível determinar a causa da morte.

Segundo a investigação, o resultado deve ajudar confirmar ou não se as vítimas são de dois desaparecidos de Suzano. Ambos seriam irmãos e residentes do Distrito de Palmeiras. Uma notícia foi ventilada no domingo, 5, a respeito da localização dos corpos. Logo, a polícia desmentiu o boato e afirmou que não havia nenhuma ocorrência na região suzanense.

Investigadores do SHPP investigam o caso como homicídio. A investigação será realizada pela delegacia especializada.