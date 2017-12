Dois dias após roubo a banco, PM é mobilizada após botão do pânico ser acionado

Após o roubo ao banco Itaú, no Centro de Itaquaquecetuba, a Polícia Militar (PM) foi mobilizada nesta sexta-feira (1°) para verificar um suposto novo caso. Desta vez, o alvo seria uma agência do Santander, localizada na Rua Sebastião Ferreira dos Santos. A mobilização da polícia foi motivada, depois que um funcionário acionou o 'botão do pânico' - equipamento para alertar ocasiões de roubo em andamento à instituições financeiras.

O alerta à PM foi dado durante a manhã desta sexta. Ao menos, 12 viaturas, entre Comando de Patrulha, Força Tática, Atendimento 190 e Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram enviadas para atender ao caso. Os veículos policiais chegaram em menos de dez minutos.

A via em que o banco está instalado chegou a ter o fluxo de veículos bloqueado. O motivo é que a polícia temia uma possível situação com reféns dentro da agência bancária, além de evitar possíveis acidentes de trânsito ocasionados pela curiosidade de motoristas.

Segundo o tenente-coronel, Anderson Caldeira, o susposto roubo à banco logo foi esclarecido. Para o oficial, o mês de dezembro é o período no qual se deve ter mais atenção. "Como é dezembro, período de festas, a gente tem mais atenção. Logo depois do acionamento, foi feito um cerco na região, mas foi infrutífero", disse.