Dois homens em situação de rua são encontrados mortos atrás da Prefeitura de Arujá

Dois homens em situação de rua foram encontrados mortos, na madrugada desta quinta-feira (11), atrás da Prefeitura de Arujá, na rua Monteiro Lobato. De acordo com a Prefeitura, overdose de drogas é apontada como causa das mortes. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência e, no local, encontraram as vítimas já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

Em nota, a Prefeitura de Arujá esclareceu que os corpos não possuíam sinal de agressão e informações preliminares indicaram que os óbitos não teriam sido pelo frio, já que as vítimas estavam agasalhadas e com cobertas. “A principal suspeita é de overdose por uso de drogas”, declarou.

Ainda segundo a administração municipal, na noite desta quarta-feira (10), profissionais da Secretaria de Assistência Social realizaram abordagem no local, ofereceram acolhimento aos dois homens e eles recusaram. Funcionários da prefeitura deixaram cobertores com as vítimas.

Eles eram acompanhados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (POP) de Arujá.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Polícia Militar, GCM e a Secretaria Municipal de Assistência Social. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Arujá.

Ainda em nota, a prefeitura reforçou que mantém serviços de acolhimento e assistência disponíveis para garantir a proteção e dignidade de pessoas em situação de rua. “O trabalho é realizado de forma contínua pelas equipes do Centro POP, da GCM e da Saúde, por meio de ações de abordagem, acolhimento, encaminhamentos e oferta de cuidados”, explicou. “Ressalta-se, contudo, que a adesão aos serviços é espontânea, respeitando a autonomia da pessoa em situação de rua e a Prefeitura não pode intervir, quando o acesso é negado”, finalizou.



