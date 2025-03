Dois homens morrem após briga no Centro de Poá

Dois homens, de 21 e 23 anos, morreram após brigarem na Avenida Nove de Julho, no Centro de Poá, na madrugada desta quinta-feira (27).

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, a briga se iniciou durante as comemorações do aniversário da cidade e teria sido motivada por mulher. O desentendimento se estendeu durante a madrugada até uma tabacaria próxima.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência quando populares disseram ter ouvido disparos de arma de fogo. Os agentes, ao chegarem ao local, viram a vítima, que foi socorrida mas morreu no Hospital Dr. Guido Guida.

O homem que atirou na vítima foi perseguido e capturado por populares. Após isso, foi agredido até a morte, constatada no local.

A polícia requisitou perícia aos locais e a presença do Instituto Médico Legal (IML). A primeira morte foi constatada às 4h e a segunda às 4h30. Ambos já foram identificados por seus familiares.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Poá.