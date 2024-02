Dois homens são presos com 324 porções de drogas em Suzano

Dois homens foram presos, na tarde desta terça-feira (20), por suspeita de tráfico de drogas, no Jardim Belém, em Suzano. Ao todo foram apreendidas 324 porções de entorpecentes e R$ 136 em espécie.

Ao notar a presença dos agentes na rua, os suspeitos tentaram fugir a pé. No entanto, foram alcançados.

O suspeito, de 46 anos, contou que o rapaz, de 22 anos, pediu para guardar as drogas na mochila após notar a presença dos policiais.

Com o suspeito, de 22 anos, estava um pedaço de papel com anotações sobre as vendas. Ele confessou que as drogas e dinheiro na mochila eram dele.

Os suspeitos permanecem presos depois de autuados por tráfico de entorpecentes.