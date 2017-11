Dois homens são presos com cartões clonados e senhas em Itaquá

Dois homens foram presos depois de serem flagrados sacando quantias em dinheiro numa agência da Caixa Econômica Federal (CEF), no Centro de Itaquaquecetuba. Com eles, foram encontrados mais de 35 cartões bancários. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência teve de ser registrada na sede da Polícia Federal (PF), em São Paulo, porque o crime é contra uma instituição federal.

A ação dos suspeitos ocorreu na quarta-feira (29). Câmeras de monitoramento da agência bancária flagraram a dupla sacando quantias em dinheiro de modo ininterrupto de um dos caixas eletrônicos. O fato foi comunicado à PM.

A polícia foi ao local e conseguiu encontrar os suspeitos. Ao menos, 35 cartões foram localizados, além de dois celulares. Os PMs também apreenderam anotações com senhas bancárias. O número exato do que foi recolhido na ação, como cartões, senhas e dinheiro não foram divulgados.

De acordo com o tenente-coronel do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), Anderson Caldeira, os suspeitos foram levados à sede da PF, na Capital. “Eles foram transferidos para São Paulo, porque o crime é contra uma instituição federal. Estamos trabalhando firme para que esse tipo de crime não ocorra no nosso município”, destacou.