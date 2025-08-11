Dois homens são presos e dois menores apreendidos suspeitos de roubar motocicletas em Santa Isabel

Dois homens de 21 e 18 anos foram presos e dois menores de 16 e 17 anos apreendidos por roubo de uma motocicleta, na manhã do último sábado (9), em Santa Isabel. Uma réplica de arma de fogo foi apreendida.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares receberam a denúncia de uma motocicleta que havia sido roubada e circulava nas proximidades do bairro Eldorado. Ao chegar no endereço, os agentes encontraram o veículo com o alarme acionado.

A moto foi apreendida e, após buscas pela região, dois suspeitos foram encontrados empurrando outra motocicleta. Os dois homens indicaram a casa de mais um suspeito no crime, localizada em Arujá.

No local, os dois adolescentes foram apreendidos e localizada uma réplica de arma de fogo. Os quatro suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A moto foi devolvida para a vítima e o caso registrado como roubo de veículo, ato infracional análogo a roubo de veículo, localização/apreensão e entrega de veículo e localização/apreensão de veículo na Delegacia de Arujá, que solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).