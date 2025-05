Dois homens são presos em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa em Suzano

A Polícia Civil de Suzano prendeu, nesta terça-feira (27), dois homens em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa e posse de arma em Suzano. A análise de um dos celulares apreendidos revelou transações de drogas, inclusive com distribuição para outros estados, como a Bahia.

A ação, que é parte de uma investigação sobre tráfico de drogas e associação criminosa na região, aconteceu durante operação e cumprimento de mandado de busca e apreensão em um pesqueiro localizado na estrada Pau e Pique.

Segundo informações policiais, a investigação teve início a partir de uma denúncia de que o pesqueiro estava sendo utilizado para armazenamento de drogas e armas de fogo, além de promover festas onde entorpecentes eram distribuídos.

Com mandado de busca e apreensão para o local, a equipe policial localizou um revólver .38 com munições novas e disparadas na residência do suspeito apontado como proprietário do local e responsável pelos eventos.

Ainda na busca no pesqueiro, foram encontradas drogas, quatro coletes a prova de balas com registro de furto em Guarulhos, dois veículos blindados, um caderno com anotações ligadas a contabilidade do tráfico e aparelhos celulares.

Ainda segundo informações policiais, a análise preliminar de um dos celulares, autorizada judicialmente, revelou mensagens, fotos e registros de transações de drogas, inclusive com distribuição para outros estados, como a Bahia.

Dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma e receptação. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano.