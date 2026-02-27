Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Dois homens são presos por tráfico de drogas em Mogi

Ambos confessaram estar envolvidos com o crime, um sendo olheiro e o outro aguardando com as drogas até o próximo turno

27 fevereiro 2026 - 10h48Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foram localizadas 563 gramas de maconha, 58 gramas de cocaína, R$ 273,30 e um rádio amador.Foram localizadas 563 gramas de maconha, 58 gramas de cocaína, R$ 273,30 e um rádio amador. - (Foto: Divulgação)

Dois homens foram presos, na noite desta quinta-feira (26), em flagrante por tráfico de drogas no interior do Condomínio Hibiscus 1, em Mogi das Cruzes. Foram localizadas 563 gramas de maconha, 58 gramas de cocaína, R$ 273,30 e um rádio amador.

Em um local descampado, atrás do endereço, os policiais se depararam com dois indivíduos escondidos na mata. Um deles alegou ser usuário, sem saber explicar o porquê de ter se escondido, depois confessou que estava na função de olheiro, tendo que avisar a presença da viatura. Já o outro confessou que ganharia R$ 20,00 para guardar as drogas até próximo turno.

Durante a revista pessoal, foi localizado dinheiro e drogas diversas em uma bolsa tira colo preta, além de um rádio comunicador onde o suspeito estava abaixado. Foi dada voz de prisão em flagrante e eles foram levados ao 17º Batalhão da Polícia Militar, onde ficam à disposição da Justiça.

