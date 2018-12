Dois jovens morrem e três ficam feridos após colisão no pedágio da Ayrton Senna

Dois jovens morreram e três ficaram feridos - sendo um em estado grave -, na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba, durante a madrugada deste domingo (16). A Polícia Civil tenta descobrir as causas do acidente. Os cinco amigos moravam na mesma rua na Vila Japão - região próxima ao local da fatalidade.

A polícia identificou dois dos mortos como sendo: Guilherme Staquecini Jardim, de 19 anos, e Caique Giovanni Custodio dos Santos, de 18 anos. Ambas as vítimas estariam na parte da frente do veículo (motorista e passageiro, respectivamente. Os outros três feridos estão internados no Hospital Santa Marcelina de Itaquá. O estado de um deles é considerado gravíssimo. Ele tem 21 anos.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. O que se sabe, por enquanto, é que o carro onde as vítimas estavam perdeu o controle e voou sobre uma cabine do pedágio. Guilherme e Caique morrerram na hora, com a força do impacto.

O DS busca informações quanto a hora e local do velório. Moradores da Vila Japão, região onde os cinco amigos moravam há anos, estão se mobilizando para fazer uma homenagem aos mortos. Segundo ele, a perda dos jovens é uma tragédia para todo o bairro.