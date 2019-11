Dois jovens são presos por porte ilegal de arma

Dois jovens foram presos em flagrante por porte irregular de arma em Itaquaquecetuba. Os casos são distintos, mas com cada suspeito foi apreendido um revólver calibre 32, com cinco munições. Os fatos aconteceram na última segunda-feira (25) e foram registrados na Delegacia Central.

O primeiro caso aconteceu com um vendedor, de 23 anos, que foi preso em flagrante no Jardim Odete. Escondido em um cano do tanque de lavar roupa,um revólver calibre 32 foi encontrado na casa do suspeito com cinco munições. A arma estava enferrujada.

Por volta das 10h10, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência sobre porte irregular de arma em uma residência, localizada na Rua Cambuci. No local, o vendedor negou a polícia que tivesse uma arma. No entanto, após buscas, os policiais encontraram um revólver calibre 32 na lavanderia, embaixo do tanque, escondida num cano.

Questionado, o vendedor assumiu ser responsável pela arma e declarou que era para defesa pessoal. Além disso, ele informou à polícia que conseguiu a arma, há uma semana, numa "feira de rolo". O vendedor afirmou que já tinha uma munição e que as outras quatro vieram junto com a arma.

O vendedor foi preso e o revólver foi apreendido.

Outro caso

Outro caso envolvendo porte irregular de arma aconteceu no mesmo dia, mas na Rua São Roque, localizada na Vila Japão. Um auxiliar de limpeza, de 26 anos, foi preso também com um revólver calibre 32. com cinco munições.

Por volta das 21h30, policiais realizavam patrulha pela Rodovia Alberto Hinoto, próximo ao Hospital Santa Marcelina, quando dois suspeitos estavam em pé, parados num semáforo, e saíram correndo ao avistarem a viatura. Os dois foram detidos. Com um deles, o auxiliar de limpeza, foi encontrado o revólver.