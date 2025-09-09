Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Dois menores são apreendidos por receptação em Mogi

Dupla relatou ter comprado uma motocicleta por R$ 600,00

09 setembro 2025 - 10h00Por Da Reportagem Local
Motocicleta foi apreendida Motocicleta foi apreendida - (Foto: Divulgação/PM)

Dois menores foram apreendidos por receptação com uma motocicleta roubada, neste domingo (7), na Vila Natal, em Mogi das Cruzes.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento, receberam a informação sobre o rastreamento de uma motocicleta que havia sido roubada na última sexta-feira (5).

No local indicado, rua Thomaz Antônio Gonzaga, a equipe avistou a moto coberta por um pano em uma garagem. Os responsáveis pela casa, um casal, compareceram e apresentaram o filho e outro menor.

Questionados, os meninos relataram que compraram a moto por R$ 600,00 de um usuário de drogas, e que deixaram a moto no local pela manhã. A motocicleta foi apreendida.

A dupla foi presa por receptação e levada à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça.

