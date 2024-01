Dois morrem e cinco ficam feridos em acidente de trânsito na Índio-Tibiriçá

Uma mulher, de 62 anos, e um homem, 72, morreram em um acidente de trânsito, no último domingo (31) do ano de 2023, na Rodovia Índio-Tibiriça, em Suzano. Outras duas mulheres e três crianças ficaram feridas.

Segundo testemunhas, o motorista do Corsa trafegava na rodovia, quando um outro carro, entrou na pista em alta velocidade. O motorista desviou e acabou entrando na contramão.

O veículo bateu no Celta, onde estavam os idosos, a filha do casal e uma criança. No Corsa, além do motorista, estavam uma mulher e mais duas crianças.

Para os corpos foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). As demais vítimas foram levadas ao hospital da região.

O motorista do Corsa fez o teste do bafômetro e deu negativo para a presença de álcool.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa e homicídio culposo na Delegacia de Suzano.