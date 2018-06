Dois morrem em confronto com a polícia durante operação

Dois suspeitos morreram no fim da tarde de hoje (14) em confronto com a polícia, durante operação de combate a roubo e furto de veículos em Suzano, realizada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (32º BPM/M). A dupla estaria envolvida em um roubo à moto, verificado próximo ao Hospital das Clínicas, na região central da cidade. A troca de tiros ocorreu em uma área descampada no Jardim Cacique, ao lado da Scarlat Industrial Ltda. O local era usado como abrigo para as motos roubadas. Nesta semana, outras duas pessoas foram presas praticando este tipo de crime no município.

De acordo com o capitão Schultze, que liderou a operação, a equipe tinha a informação de que a área no Jardim Cacique abrigava as motos roubadas. Ao chegar no local, a polícia teria sido recebida a tiros por dois suspeitos. Um deles acabou morrendo ainda no confronto, enquanto o outro faleceu durante o resgate. No descampado, foi encontrada a moto roubada hoje na área central da cidade e outra utilizada pelos assaltantes no momento do crime. Ambas foram reconhecidas pela vítima, além do capacete usado.

O capitão Schultze relembrou que outras duas pessoas também já foram presas nesta semana em Suzano, praticando o mesmo tipo de crime. A operação envolveu diversos grupos da polícia, tais como a Rocam e a Força Tática, e ainda o apoio do helicóptero Águia da PM. A expectativa é de que essas ações de combate ao roubo e furto perdurem pelos próximos dias no município.