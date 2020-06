Dois são baleados em confronto com policiais após roubo a shopping em Itaquá

Dois bandidos foram baleados por policiais da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) em confronto após roubarem uma loja das Casas Bahia no Itaquá Garden Shopping.

Segundo as primeiras informações da Polícia, os indivíduos estavam fortemente armados e teriam roubado celulares da loja. Em seguida, eles fugiram em dois carros de luxo, um branco e um prata.

No meio do caminho, eles abandonaram os veículos e entraram em um carro popular. O veículo foi abandonado próximo à Rua Canelinha, região do Jardim Odete.

Eles tentaram fugir entrando em residências do bairro, mas foram encontrados pelos militares. Houve uma troca de tiros e dois foram baleados no confronto. Eles aguardam o resgate no local.

Em nota, o Itaquá Garden Shopping confirmou o ocorrido e informou que a Polícia Militar e a Polícia Civil estão apurando todos os fatos. Disse também que está contribuindo com as autoridades competentes e, por fim, esclareceu que "não houve nenhum tipo incidente com vítimas ou de dano no estabelecimento", fato este que não interrompeu o seu funcionamento.

O DS segue acompanhando o caso.