Dois são detidos após perseguição com apoio do helicóptero Águia da PM

Uma perseguição a assaltantes terminou com a prisão de dois jovens, de 17 e 23 anos, no Jardim Santo Antônio, em Poá. A dupla participou do roubo a um comércio, localizado no Jardim Casa Branca, em Suzano. De acordo com a polícia, outros dois bandidos - ainda não identificados - continuam foragidos. O caso aconteceu nessa terça-feira (26).

A fuga se encerrou no cruzamento das ruas Jorge Tomé e João Pekny. A quadrilha não conseguiu escapar do cerco da polícia, que contou com o apoio do helicóptero Águia da PM. Os produtos roubados do comércio foram encontrados num GM Monza. Além desse veículo, os criminosos utilizaram outro carro e uma moto.

De acordo com a polícia, foram recuperados celulares, dinheiro e mercadorias, avaliadas em torno de R$ 20 mil. Além disso, uma arma falsa foi encontrada. A PM acredita que os bandidos foragidos conseguiram escapar pela Rua Nossa Senhora de Lourdes, no mesmo bairro. Na denúncia, é apontado que um dos criminosos estava com arma em punho.