Dois são detidos por cometerem roubos na região Norte

Policiais militares detiveram dois indivíduos na tarde do último domingo, 9, suspeitos de praticar roubos na região Norte de Suzano.

De acordo com a polícia, pelo menos quatro vítimas relataram terem sofrido roubos da mesma forma: um Chevrolet Onix preto com três indivíduos, sendo dois deles armados, as interceptava e, em seguida, os suspeitos cometiam os roubos.

Os crimes aconteceram entre 13 e 14 horas de domingo. Segundo a polícia, o carro usado nas ações também era roubado.

Perseguição

Por volta das 16 horas, policiais militares se depararam com o veículo pela Avenida Francisco Marengo. Dois indivíduos estavam dentro do carro e não obedeceram as ordens de parada dadas pela polícia.

A viatura iniciou uma perseguição, que só terminou na Avenida Katisutoshi Naito, na altura do Sesc – local onde os indivíduos colidiram com um carro.

Um dos suspeitos foi detido no local, enquanto o outro fugiu para uma região de mata. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi chamado para ajudar nas buscas, e o outro indivíduo foi localizado e detido.

O caso foi apresentado no 2° Distrito Policial de Suzano.