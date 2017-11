Dois são presos após furtar objetos litúrgicos e instrumentos musicais de igreja

Dois homens foram presos após furtar uma igreja católica nesta quarta-feira (8), no Jardim do Carmo, em Itaquaquecetuba. Os suspeitos fugiam levando objetos litúrgicos, instrumentos e equipamentos musicais, que estavam avaliados em mais de R$ 10 mil. A Polícia Militar (PM) conseguiu detê-los num bairro próximo ao local do crime.

A invasão a igreja ocorreu durante a manhã. Os suspeitos fugiam levando os objetos, porém a ação foi flagrada e denunciada por moradores do bairro. A PM fez rondas na região, porém localizou a dupla na Rua Ferraz de Vasconcelos, no bairro Monte Belo.

Na abordagem, um dos suspeitos alegou que os itens lhe pertencia. E que costumeiramente realiza trocas e vendas popularmente conhecidas como "rolos". Os PMs não acreditaram na versão apresentada e, então, o questionaram novamente. O homem não conseguiu inventar uma nova história e confirmou ter invadido e furtado a igreja na companhia do comparsa.

Ao todo, a dupla furtou itens que estão avaliados em R$ 15 mil. Segundo o cabo George, que teve apoio do sargento Souza, os suspeitos tem passagens na Justiça por furtos e roubos. "Eles pegaram todos os objetos que poderia render uma quantia alta na venda. Por exemplo: um violão furtado custa em torno de R$ 1,5 mil. Agora, os itens serão devolvidos aos representantes da igreja", contou.