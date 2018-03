Dois são presos após 'guinchar' carro furtado em Suzano

Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM) após serem flagradas guinchando um carro furtado. A ação ocorreu na Rodovia Henrique Eroles (SP-66), em Itaquaquecetuba. Os homens responderão por furto qualificado.

O fato ocorreu nessa quarta-feira (11). Os PMs, da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), faziam o patrulhamento na rodovia, quando suspeitaram de ocupantes de dois carros. Um dos veículos estava sendo guinchado.

Segundo a polícia, um dos suspeitos disse que ajudava o amigo, pois, o carro dele tinha dado problemas mecânicos. Este segundo homem, por sinal, afirmou aos policiais que comprou o carro, mas não disse de quem ou apresentou documentação.

Mesmo com as versões, os policiais decidiram verificar o veículo com problemas. Os PMs viram que havia uma chave falsa -- mixa - no contato. Segundo a PM, a dupla não desconfiava que o carro tinha sistema de alarme que impossibilitava o funcionamento do motor. Ainda assim, a dupla resolveu levar o veículo.

Aos PMs, os suspeitos confirmaram o crime. Disseram também que tinham pegado o carro no Centro de Suzano. Eles foram levados ao distrito central de Poá. Na delegacia, o verdadeiro dono do veículo disse que os bandidos agiram rápido, já que deixou o carro estacionado numa travessa por 15 minutos.