Dois são presos após perseguição na Prudente de Moraes

Dois homens foram presos após perseguição na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na terça-feira, 21, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, a dupla está envolvida num furto à residência em Mogi das Cruzes.

A invasão foi na Rua João Custódio, no bairro Alto do Ipiranga, em Mogi. Após pegar objetos e dinheiro, os bandidos fugiram sentido Suzano.

Segundo a polícia, o crime foi denunciado. Informações foram enviadas à Central de Operações da Polícia Militar (Copom) dando conta de que os bandidos fugiriam pela SP-66.

Policiais, então, reforçaram as patrulhas na via. Em pouco tempo, o veículo usado pelos bandidos foi visto seguindo no contrafluxo.

Houve uma breve perseguição, que continuou a pé. Porém, a dupla foi alcançada e detida

De acordo com os policiais, os homens confessaram terem saído do Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, para furtar uma casa em Mogi.

Os homens foram levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado. A vítima reconheceu os objetos.