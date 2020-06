Dois são presos furtando peças de carros no pátio do Casa Branca

Dois homens foram presos furtando peças de veículos apreendidos no pátio municipal do Casa Branca, em Suzano, durante a manhã deste domingo, 7. Segundo a Guarda Civil Municipal, a dupla subtraia os objetos e os vendia em ferros-velhos da cidade.

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) encontraram os suspeitos no interior do pátio. Com eles, foram encontradas mochilas cheias com peças de carro. Segundo a GCM, um munícipe viu a dupla invadindo o local.

Os homens presos confessaram os furtos, e que está não é a primeira vez que invadem o pátio para cometer o crime, especialmente para obter peças de carros.

Um dos presos têm passagem na Justiça por furto. De acordo com a GCM, o homem saiu da cadeia há menos de um mês, onde cumpria pena no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O outro também tem ficha criminal.

Ainda segundo os guardas, os homens irão responder por furto. Os itens subtraídos serão analisados e devolvidos ao pátio.