Dois suspeitos são baleados por casal de PMs durante tentativa de assalto no Badra

Um casal de policiais militares (PMs), de folga, reagiu a uma tentativa de assalto, na manhã deste sábado, 31, e baleou dois suspeitos no Miguel Badra, em Suzano. Além da dupla, um terceiro suspeito foi preso sob suspeita de participação na série de assaltos.

O DS apurou que os suspeitos estavam no Miguel Badra para realizar assaltos contra moradores do bairro. Um dos alvos da série de roubos seria o casal de PMs, que estavam de folga. Mas, a ação foi frustrada.

Isto porque, segundo apurou a reportagem, um dos policiais reagiu e atirou contra os suspeitos. Ambos bandidos conseguiram fugir em uma moto, de cor preta. Depois da notícia do assalto, policiais do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, foram à região para dar apoio ao casal e demais vítimas.

De acordo com a PM, em poucos minutos, a Central de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu informações de que duas pessoas deram entrada no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

Na unidade de saúde, a dupla confessou a intenção dos crimes. Disse ainda que tanto a moto quanto a arma usada no crime foram deixadas num conjunto habitacional, localizado no Jardim Odete. Lá, os policiais localizaram os itens, bem como descobriram que a moto havia sido emprestada.

O dono da moto admitiu que, após acordo, os objetos e lucro dos assaltos seriam repartidos em três. Ele foi preso em flagrante por participação no crime.

Todos os três suspeitos vão responder por tentativa de roubo. Um deles ainda permanece hospitalizado sob escolta policial, tendo em vista que deverá passar por cirurgia. A moto e o revólver de brinquedo foram apreendidos.