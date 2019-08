Dois suspeitos são presos por tráfico de drogas no Caxangá

A Polícia Militar (PM) prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas no bairro Caxangá, em Suzano. Com eles, foram apreendidos 53 invólucros de cocaína, cinco frascos de lança perfume, 10 eppendorfs de crack, sete invólucros de maconha, além de R$ 676. O caso foi registrado, na noite de segunda-feira (26), na Delegacia Central.

Por volta das 19h48, policiais receberam chamado para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Estrada Katsumata. No local, encontraram três suspeitos. Dois foram detidos e o outro fugiu. A polícia revistou os dois suspeitos, mas nada de ilícito foi localizado. No entanto, conforme a denúncia, em um muro, há aproximadamente 30 metros do local, foi encontrado uma sacola contendo as drogas e o dinheiro.

Questionados sobre os fatos, um dos suspeitos negou a prática de tráfico de drogas no local e afirmou que estava comendo pastel, na companhia do comparsa. Já o outro suspeito não quis se pronunciar.