Dois suspeitos são presos e um está foragido pela morte de barbeiro em Ferraz

Dois homens foram presos e outro está foragido por envolvimento no sequestro e morte do barbeiro Rogério Carlos Honorato, de 47 anos, conhecido como Tchaquinha, em Ferraz de Vasconcelos. O corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (6).

O barbeiro foi visto pela última vez no dia 23 de outubro na rua Santos Dumont, em Ferraz. Em imagens de uma câmera de segurança é possível ver Rogério caminhando pela rua antes de ser abordado por suspeitos em um carro.

Segundo informações preliminares, a motivação do crime seria vingança.

O corpo da vítima foi encontrado enterrado em uma cova em um terreno baldio atrás da Escola Técnica Estadual (Etec) de Ferraz.