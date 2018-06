Dois suspeitos são presos por tráfico de drogas em Itaquá

Dois suspeitos foram presos em flagrante, na noite de sexta-feira (15), com 44 porções de drogas em Itaquaquecetuba. Da quantia encontrada, 18 eram cápsulas de crack, 24 papelotes de cocaína, duas trouxinhas de maconha, além de R$ 171 com um dos indivíduos.

Policiais realizavam patrulhamento na Rua Orquídeas, localizada no Jardim Adriana, quando se depararam com dois indivíduos em ações suspeitas. Em seguida, os policiais perceberam que se tratava de tráfico de drogas. Em abordagem, um estava vendendo as substâncias e o outro estava comprando as drogas.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquá.