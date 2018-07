Domingo violento: homem é baleado e morto por motociclista no Jardim Belém

Além do ataque num baile funk que deixou um jovem hospitalizado, o fim de semana, em Suzano, foi de mais violência. A cidade registrou durante à noite a execução de um homem. O crime ocorreu na Rua Santa Rosa, no Jardim Belém. A Polícia Civil busca descobrir quem era a vítima, bem como quais foram as razões para o assassinato. Um motociclista - ainda não identificado - é o principal suspeito.

A morte violenta ocorreu nesse domingo (15), por volta das 22h37. A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender uma ocorrência de disparos. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram um homem, pardo, com uma tatuagem no punho. Ele foi baleado duas vezes na região do tórax. Uma equipe médica foi acionada somente para constatar a morte.

Quanto ao crime, a polícia não conseguiu localizar nenhuma testemunha. Há possibilidades de que câmeras de monitoramento instaladas na via tenham filmado a ação. Fontes ligadas à investigação não descartam nenhuma hipótese para o crime, inclusive que o motociclista seja o principal suspeito do crime.

Do local, peritos localizaram objetos da vítima como isqueiro, caixa de fósforo, chaves e R$ 37,50. Além disso, um pedaço de chumbo foi recolhido na cena do crime. A polícia não específicou se este último item apreendido trata-se de um projétil.

SHPP

A investigação do caso ficará a cargo do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. Denúncias que levem à identificação do atirador, ou que auxiliem na análise, podem ser passadas por meio dos telefones de denúncia: 181, 190 ou o número da delegacia especializada 4721-1221.