Dona de casa discute com marido e é atacada com tesourada no Ano Novo

A polícia está à procura do suspeito que tentou matar a companheira, de 24 anos, na madrugada do Ano Novo (1º). Ela foi atingida com uma tesourada no pescoço. A lesão só não resultou na morte da vítima, pois ela conseguiu segurar a mão do marido. O ataque foi na casa de parentes do casal, no Jardim São Paulo, em Itaquaquecetuba.

A polícia ainda busca pistas que levem ao paradeiro do suspeito. Ele fugiu após atacar a esposa e não foi mais visto, inclusive no bairro onde morava com companheira e os dois filhos, no Jardim São Bernardino, em Suzano.

Segundo a Polícia Civil, a vítima não corre risco de morrer. Foi justamente ela quem formalizou a queixa no distrito central de Itaquá. A tesoura usada no crime foi entregue para ser analisada.

Depoimento

A tesourada não foi a única agressão sofrida pela vítima. No depoimento, ela contou que, por volta das 5h30, discutiu com o marido e foi agredida com socos e tapas. Depois, o suspeito pegou a tesoura e a feriu gravemente. O crime foi presenciado pelos dois filhos do casal, de 3 e 6 anos.

Agressões

Outro fato que chamou atenção foi que a vítima revelou que esta não é a primeira vez que é agredida pelo companheiro, o qual conviveu por cerca de nove anos. Há dois anos, o suspeito a atacou com socos. Na época, ela não quis registrar a ocorrência.

Agora, a vítima frisou o desejo de ver o companheiro preso, já que teme ser morta ou que ele faça algum mal aos filhos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, com o agravante de feminicídio, e violência doméstica.