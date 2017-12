Dona de casa é espancada depois de questionar marido por conversas no WhatsApp

Uma dona de casa foi espancada depois de descobrir uma suposta traição do marido pelo WhatsApp. Ele foi preso logo após as agressões. O fato aconteceu nesta quarta-feira (6), na Rua José Mozer, no bairro Tanquinho, em Ferraz de Vasconcelos. As informações sobre a prisão e o motivo do crime foram divulgadas pela Polícia Militar (PM).

A mulher foi levada ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho. Segundo a polícia, ela teve lesões por todo o corpo, inclusive tendo uma das costelas quebrada pelo marido. Para poder prender o agressor, os policiais precisaram imobilizá-lo por questões de segurança.

Ainda segundo a polícia, a discussão se iniciou por volta das 6 horas. A dona de casa esperava o marido chegar para, assim, o questionar sobre uma suposta traição descoberta pelo WhatsApp. Sem explicação, o homem começou a agredi-la com socos e chutes. Ele, ainda, a arrastou pelos cabelos até o meio da rua. Lá, as agressões continuaram.

A polícia também informou que o suspeito deve responder por violência doméstica. A pena para este tipo de crime é de três meses a três anos de prisão.