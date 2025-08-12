Dono da Ultrafarma é preso em operação do Ministério Público de São Paulo

O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) na operação Ícaro do Ministério Público de São Paulo (MPSP). A ação busca desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários lotados no Departamento de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda.

Na mesma operação, também foram presos o diretor estatuário da rede Fast Shop, Mario Otávio Gomes e um auditor fiscal de tributos estadual, apontado como o principal operador do esquema. Além das prisões, os agentes cumpriram diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas.

Segundo o MPSP, a investigação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) que identificou um grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas.

O fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe. Constatou-se também que o fiscal já recebeu, até este momento, mais de R$ 1 bilhão em propina.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências seguem em andamento.

A reportagem procurou a defesa dos empresários, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.