Drogas sintéticas em fatias de queijo e cocaína são apreendidas no CDP de Suzano

Duas mulheres foram presas ao tentarem entrar com drogas, no Centro de Detenção Provisória de Suzano, durante as visitas de final de semana, neste sábado e domingo. Ao todo, foram apreendidos 371,5 gramas de entorpecentes, além de folhas de maconha sintética, conhecida como K4.

No sábado, por volta do meio-dia, a irmã de um detento teve a tentativa frustrada de entrar no presídio com 184,2 gramas de maconha e 187,3 gramas de cocaína. A mulher, de 30 anos, havia costurado invólucros com drogas dentro das alças de uma bolsa de plástico com mantimentos que entregaria ao preso. O material foi detectado nas imagens geradas pelo aparelho de raio-X.

Já no domingo, por volta das 9 horas, a mãe de um interno foi surpreendida com maconha sintética escondida entre fatias de queijo muçarela. Os agentes encontraram dois pedaços do alucinógeno, parecidos com recortes de papel em branco, no alimento trazido pela suspeita, de 52 anos.

Ambas as visitantes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. A direção do CDP de Suzano enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.