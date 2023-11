Duas motocicletas são localizadas pela GCM nesta quinta-feira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), localizou na quinta-feira à noite (23/11) duas motocicletas com queixa de furto e roubo. O primeiro atendimento teve início por volta das 18 horas, quando os agentes receberam uma denúncia de que dois indivíduos estariam empurrando uma moto para uma área de mata, localizada na rua 151, no bairro Cidade Miguel Badra.

Os agentes rapidamente se deslocaram para o local e encontraram o veículo em meio à vegetação. Ao consultar o emplacamento, verificou-se que a motocicleta, uma Honda CBR, de cor vermelha, era produto de roubo. O proprietário foi informado sobre a recuperação do veículo e foi conduzido ao 32º Batalhão de Polícia Militar para os procedimentos necessários.

Mais tarde, às 21h40, durante o patrulhamento na região do distrito de Palmeiras, os agentes da Romu avistaram um menor de idade em atitude suspeita parado ao lado de uma Honda NXR, azul, sem placa, pela rua Crispim Adelino Cardoso, na Chácara Nossa Senhora Aparecida. A abordagem foi realizada e, durante a revista, as chaves do veículo foram encontradas no bolso do suspeito. Ao ser questionado, o jovem admitiu ter praticado o roubo da motocicleta.

Os agentes levaram o adolescente, na companhia dos pais, até a Delegacia de Polícia Central para prestar depoimento. Por sua vez, o proprietário foi informado e também se deslocou até a Polícia Civil para ter o veículo restituído.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou o trabalho realizado pela Romu que culminou com a recuperação dos veículos. “As equipes circulam por toda a extensão do município, o que possibilita uma resposta rápida às ocorrências, seja por meio de patrulha ou denúncia. Aliado a este patrulhamento, estamos sempre bem informados sobre os acontecimentos e conseguimos chegar aos locais em questão de minutos. Por meio deste trabalho obtivemos estes resultados positivos que farão a diferença na vida das vítimas ao ter seus bens recuperados", pontuou o chefe da pasta.