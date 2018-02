Duas mulheres ficam feridas após ataques de vândalos a ônibus da Radial em Suzano

Duas mulheres ficaram feridas por estilhaços de vidros após vândalos atacarem oito ônibus, em Suzano. Deste total, cinco são de linhas municipais. As ocorrências se concentraram na região Norte da cidade. A Radial Transportes disponibilizou nesta quinta-feira (1º) frota reserva para não prejudicar usuários que utilizam as linhas desta região.

Os ataques se iniciaram às 20h30 desta quarta-feira (31). Os vândalos priorizaram ônibus que passavam por determinadas regiões do lado Norte suzanense, como, por exemplo: Estrada do Pinheirinho; Avenida Guilherme Garijo; Estrada da Pedreira; Avenida João Batista Fitipaldi; Avenida Francisco Marengo; e no bairro Marengo Baixo. Todos foram atingidos por bolas de gude e pedras nas portas, janelas e para-brisas.

Em um desses ataques, os vândalos acabaram deixando duas passageiras lesionadas por estilhaços de vidros. Uma delas teve escoriações leves. Outra ficou ferida, depois que cacos de vidro entraram nos olhos. A Radial reforçou que esta usuária foi levada ao hospital, onde passou por atendimento médico.

Não há informação se, de fato, os ferimentos poderão causar a perda parcial ou total da visão. A Radial Transportes frisou que os medicamentos para recuperação da passageira foram adquiridos e entregues pela empresa.

Boletins de Ocorrência (B.O.s) foram registrados na delegacia central. Até o momento, os responsáveis por este ataque com feridos não foram identificados.

Histórico

Este mesmo tipo de ato de vandalismo já é alvo de uma investigação coordenada pelo 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Até o momento, a polícia não conseguiu identificar os responsáveis por um ataque ocorrido, em dezembro do ano passado. À época, a empresa teve 16 ônibus atingidos por bolas de gude. A maior parte dos ataques aconteceu na rotatória da Avenida Francisco Marengo, no Dona Benta.

Em nota, a Radial repudiu os atos de vandalismo, principalmente a consequência de duas pessoas feridas. A empresa destacou que este tipo de prática gera um ciclo vicioso, que tende a prejudicar imensurávelmente à população. E que aguarda providências do Poder Público. "O vandalismo ocasiona a perda geral da população, e não somente a empresa. Aos usuários e àqueles que trabalham no transporte público. Pela falta de segurança, danos psicológicos, pelo tempo que um ônibus sai de circulação para ser consertado, pelos custos que gera. Ônibus não são produtos de prateleira, qualquer dano obriga a retirada do carro o que pode prejudicar o cronograma de circulação. A Radial lamenta o incidente, se solidariza com seus funcionários e clientes", finalizou.