Duas mulheres são presas com pacotes de drogas no CDP de Suzano

Duas mulheres foram presas neste fim de semana, após tentarem entrar drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. Ao todo, as ações resultaram na apreensão de 185,9 gramas de entorpecentes - entre cocaína e maconha.

Na manhã de sábado, dia 15, as agentes de segurança penitenciária perceberam um objeto estranho na região pélvica de uma visitante, de 37 anos, pelas imagens geradas pelo aparelho de escaneamento corporal. Ao ser questionada, a suspeita admitiu que trazia drogas dentro da região íntima. Ela entregou um invólucro com 118,3 gramas de cocaína.

No dia seguinte, uma jovem de 23 anos, foi frustrada com a mesma estratégia. A visitantes trazia dois invólucros. O primeiro com 56,9 gramas de cocaína e outro com 10,7 gramas de maconha.

Ambas são companheiras de detentos do CDP. As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, e tiveram seus nomes suspensos do rol de visitas da SAP. A direção da unidade prisional enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.