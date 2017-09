Duas pessoas ficam feridas após colisão na Armando Salles de Oliveira

Duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida envolvendo dois carros e um caminhão nessa terça-feira (19), na Avenida Armando Salles de Oliveira, na região Central de Suzano. Os feridos foram levados à Santa Casa da cidade. O acidente teria ocorrido após o motorista de um Ford Fiesta estar dirigindo em alta velocidade e perder o controle.

Os feridos estavam justamente no carro que provocou o acidente. Segundo testemunhas, o motorista dirigia em alta velocidade. Ele teria perdido o controle e batido na traseira de um veículo de autoescola, que também colidiu em um caminhão. Com o impacto da batida, o responsável pelo ocorrido rodopiou na pista e parou após bater na coluna de uma loja de móveis.

"Quando olhei para o retrovisor, eu vi que ele estava vindo desgovernado. Além disso, o carro estava tão rápido que vinha em duas rodas. Não tive o que fazer, ele bateu e atingi o caminhão. Foi terrível. O lado bom é que eu estava dirigindo e não a aula, que poderia ficar traumatizada", disse a instrutora Elaine Moreira.

Três viaturas da Polícia Militar (PM) foram deslocadas ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou os feridos para Santa Casa de Suzano. O DS pediu e aguarda posicionamento sobre o atual estado de saúde das vítimas.

Isolamento

A PM interditou a via. A reportagem apurou que testemunhas disseram que o motorista e o passageiro do carro que teria provocado o acidente estavam sob o efeito de entorpecentes. No entanto, a informação não foi confirmada pela polícia.