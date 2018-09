Duas pessoas ficam feridas após capotamento de kombi

Um acidente deixou duas pessoas feridas, na Estrada do Santíssimo, em Santa Isabel, durante a tarde desta segunda-feira (24). A VW Kombi em que estavam capotou. As vítimas chegaram a ficar embaixo do veículo, mas foram retiradas com vida e levadas ao hospital.

A princípio, o acidente dava conta de que crianças estariam feridas, após o veículo capotar. Os bombeiros foram ao local, e confirmaram se tratar apenas de duas pessoas - ambas maiores de idade.

Devido ao primeiro relato, viaturas de Mogi das Cruzes, Arujá, além do resgate de Santa Isabel, foram acionadas, inclusive o helicóptero Águia da PM. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.